Live
  • Ср 04.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.26
  • EUR 45.54

Ворог бив із РСЗВ по Курилівці на Харківщині: поранений літній чоловік

Події 20:34   04.09.2024
Олена Нагорна
Ворог бив із РСЗВ по Курилівці на Харківщині: поранений літній чоловік

71-річний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу села Курилівка Куп’янського району близько 16-ї години 4 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, ворог ударив по селу з РСЗВ. Пошкоджені приватні домоволодіння та господарські споруди.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Читайте також: Прилетіло до “тихого району” Харківщини, по Харкову не били: дані ХОВА

Автор: Олена Нагорна
Популярно
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
04.09.2024, 10:37
Прибирання та наслідки «прильотів»: як провели літо комунальники Харкова
Прибирання та наслідки «прильотів»: як провели літо комунальники Харкова
04.09.2024, 21:41
Під Балаклією на Харківщині одразу кілька пожеж – детонують боєприпаси
Під Балаклією на Харківщині одразу кілька пожеж – детонують боєприпаси
04.09.2024, 21:10
Ворог бив із РСЗВ по Курилівці на Харківщині: поранений літній чоловік
Ворог бив із РСЗВ по Курилівці на Харківщині: поранений літній чоловік
04.09.2024, 20:34
Голові селища на Харківщині закидають розтрату: у ТГ заявили про упередженість
Голові селища на Харківщині закидають розтрату: у ТГ заявили про упередженість
04.09.2024, 19:51
Трагедія у Львові: сім загиблих, 11 поранених – у критичному стані
Трагедія у Львові: сім загиблих, 11 поранених – у критичному стані
04.09.2024, 10:23

Новини за темою:

16:10
СБУ спіймала мешканця Куп’янщини, який розповсюджував газету «Харьков Z»
18:46
Ворог обстріляв Новоосинове на Куп’янщині: постраждали чотири людини – ХОВА
07:12
Військові РФ знову просунулися поблизу Піщаного на Харківщині – DeepState
16:16
Двоє загиблих, один постраждалий: на підприємство на Харківщині скинули КАБи
08:02
Майже спокійна доба: Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини

Ви читали новину: «Ворог бив із РСЗВ по Курилівці на Харківщині: поранений літній чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "71-річний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу села Курилівка Куп’янського району близько 16-ї години 4 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.".