Ворог бив із РСЗВ по Курилівці на Харківщині: поранений літній чоловік
71-річний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу села Курилівка Куп’янського району близько 16-ї години 4 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
За попередніми даними, ворог ударив по селу з РСЗВ. Пошкоджені приватні домоволодіння та господарські споруди.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянский район, куриловка, обстріл, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 20:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "71-річний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу села Курилівка Куп’янського району близько 16-ї години 4 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.".