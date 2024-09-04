Ворог бив із РСЗВ по Курилівці на Харківщині: поранений літній чоловік

71-річний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу села Курилівка Куп’янського району близько 16-ї години 4 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, ворог ударив по селу з РСЗВ. Пошкоджені приватні домоволодіння та господарські споруди.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).