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Ночью сильный ветер, днем до +29: погода в Харькове и области на 6 сентября

Погода 18:03   05.09.2024
Елена Нагорная
Ночью сильный ветер, днем до +29: погода в Харькове и области на 6 сентября Фото: Василий Голосный

В пятницу, 6 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 27 — 29, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 12 до 17 градусов, днем — 24 — 29.

Ветер восточный — 7 — 12 м/с, ночью по области местами порывы — 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 18:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 6 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".