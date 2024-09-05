Ночью сильный ветер, днем до +29: погода в Харькове и области на 6 сентября

В пятницу, 6 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 27 — 29, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 12 до 17 градусов, днем — 24 — 29.

Ветер восточный — 7 — 12 м/с, ночью по области местами порывы — 15 — 20 м/с.