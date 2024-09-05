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Вночі сильний вітер, вдень до +29: погода в Харкові та області на 6 вересня

Погода 18:03   05.09.2024
Олена Нагорна
Вночі сильний вітер, вдень до +29: погода в Харкові та області на 6 вересня Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 6 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень – 27 – 29, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 12 до 17 градусів, вдень – 24 – 29.

Вітер східний – 7 – 12 м/с, уночі місцями пориви – 15 – 20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 18:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 6 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".