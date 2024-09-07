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Четыре цели ударов КАБами, в том числе самую гнусную, назвали в ОТГВ «Харьков»

Общество 19:00   07.09.2024
Елена Нагорная
Четыре цели ударов КАБами, в том числе самую гнусную, назвали в ОТГВ «Харьков» Фото: АрмияInform

Нанося удары авиабомбами, противник может преследовать четыре задачи — поразить защитников, деморализовать их, дестабилизировать обстановку в Харькове и других населенных пунктах, а также испытать боеприпасы, сказал спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в интервью АрмияInform.

Он отметил, что тактическая авиация, которая сбрасывает ФАБы или ФАБы с УМПК, играет роль «дальнобойной артиллерии».

«Боеприпас данного типа применяют для уничтожения хорошо укрепленных позиций, углубленных под землю командных пунктов или для уничтожения объектов военной инфраструктуры, но россияне их не жалеют даже для тех объектов, которые они считают укрытием для пулеметного расчета», — говорит Саранцев.

Во-вторых, враг использует КАБы для демонстрации собственных сил и с целью деморализации защитников, продолжил спикер ОТГВ «Харьков». Третья задача, которую выполняют военные РФ, применяя авиабомбы по Харькову и другим населенным пунктам, — дестабилизация обстановки.

“Ударяя по городу, по жилым районам, по инфраструктуре россияне стремятся деморализовать гражданское население. Их цель – вызвать панику и возмущение для того, чтобы зародить и в перспективе усилить недоверие к украинским военным и властям. Основной российский месседж — виновны не россияне, а украинские военные, украинская система ПВО, власть, которая не может российский террор остановить, поэтому нужно выбирать другую и договариваться”, — объяснил Саранцев и призвал противостоять этой информационной войне и поддерживать ВСУ.

Четвертое задание противника — испытание боеприпасов — спикер ОТГВ «Харьков» назвал самым гнусным.

“К сожалению, россияне уже давно превратили территорию Украины в испытательный полигон и открыто, с гордостью об этом говорят. Демонстрация ударов КАБами по больнице и школе в Липцах – яркое тому доказательство. В данном случае они испытывают ФАБы с УМПК, получая реальные данные об эффективности новых видов вооружения в условиях боевых действий”, — добавил Саранцев.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 19:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нанося удары авиабомбами, противник может преследовать четыре задачи — поразить защитников, деморализовать их, дестабилизировать обстановку в Харькове и других населенных пунктах, а также испытать боеприпасы, сказал спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в интервью АрмияInform.".