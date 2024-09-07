Чотири мети ударів КАБами, у тому числі наймерзеннішу, назвали у ОТУВ «Харків»

Завдаючи ударів авіабомбами, супротивник може виконувати чотири завдання – уразити захисників, деморалізувати їх, дестабілізувати обстановку в Харкові та інших населених пунктах, а також випробовувати боєприпаси, сказав речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев в інтерв’ю «АрміяInform».

Він зазначив, що тактична авіація, яка скидає ФАБи чи ФАБи з УМПК, відіграє роль “далекобійної артилерії”.

“Боєприпас даного типу застосовують для знищення добре укріплених позицій, заглиблених під землю командних пунктів або для знищення об’єктів військової інфраструктури, але росіяни їх не шкодують навіть для тих об’єктів, які вони вважають укриттям для кулеметного розрахунку“, – каже Саранцев.

По-друге, ворог використовує КАБи для демонстрації власних сил та з метою деморалізації захисників, продовжив речник ОТУВ “Харків”. Третє завдання, яке виконують військові РФ, застосовуючи авіабомби по Харкову та інших населених пунктах, — дестабілізація обстановки.

“Б’ючи по місту, по житлових районах, по інфраструктурі, росіяни прагнуть деморалізувати цивільне населення. Їхня мета — викликати паніку та обурення для того, щоб зародити й у перспективі посилити недовіру до українських військових і влади. Основний російський меседж — винні не росіяни, а українські військові, українська система ППО, влада, яка не може російський терор зупинити, тому потрібно обирати іншу і домовлятися”, — пояснив Саранцев і закликав протистояти цій інформаційній війні та підтримувати ЗСУ.

Четверте завдання супротивника – випробування боєприпасів – спікер ОТУВ “Харків” назвав наймерзеннішим.

“На жаль, росіяни вже давно перетворили територію України на випробувальний полігон і відкрито, з гордістю про це говорять. Демонстрація ударів КАБами по лікарні та школі в Липцях — яскравий тому доказ. У даному випадку вони випробовують ФАБи з УМПК, отримуючи реальні дані про ефективність нових видів озброєння в умовах бойових дій”, – додав Саранцев.