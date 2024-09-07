В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
Около 16:00 7 сентября в Харькове были слышны два взрыва.
О том, что в городе громко написал мэр Игорь Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает вражеские удары.
О КАБе над Харьковом предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, взрывы, Игорь Терехов, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 16:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:00 7 сентября в Харькове были слышны два взрыва.".