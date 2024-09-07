В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

Около 16:00 7 сентября в Харькове были слышны два взрыва.

О том, что в городе громко написал мэр Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает вражеские удары.

О КАБе над Харьковом предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.