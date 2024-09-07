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В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

Происшествия 16:07   07.09.2024
Елена Нагорная
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

Около 16:00 7 сентября в Харькове были слышны два взрыва.

О том, что в городе громко написал мэр Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает вражеские удары.

О КАБе над Харьковом предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 16:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:00 7 сентября в Харькове были слышны два взрыва.".