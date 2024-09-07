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У Харкові пролунали вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Події 16:07   07.09.2024
Олена Нагорна
У Харкові пролунали вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Близько 16:00 7 вересня у Харкові було чутно два вибухи.

Про те, що у місті гучно написав мер Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтверджує ворожі удари.

Про КАБ над Харковом попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 16:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:00 7 вересня у Харкові було чутно два вибухи.".