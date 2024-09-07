У Харкові пролунали вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Близько 16:00 7 вересня у Харкові було чутно два вибухи.

Про те, що у місті гучно написав мер Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтверджує ворожі удари.

Про КАБ над Харковом попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.