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На Салтовке горела многоэтажка, людей эвакуировали — ГСЧС

Происшествия 09:37   09.09.2024
Оксана Горун
На Салтовке горела многоэтажка, людей эвакуировали — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар случился на Салтовке, десять человек спасатели вывели на свежий воздух.

«Во время бытового пожара, случившегося на ул. Салтовское Шоссе в Харькове, пожарные вывели на свежий воздух 10 жителей дома», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Видео с места публиковали харьковские telegram-каналы.

В ГСЧС проинформировали: за сутки на Харьковщине зафиксировали 104 пожара. Из них 11 возникли из-за обстрелов. В природных экосистемах было 66 пожаров, которые охватили более 70 га.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 09:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился на Салтовке, десять человек спасатели вывели на свежий воздух".