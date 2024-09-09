На Салтовке горела многоэтажка, людей эвакуировали — ГСЧС

Пожар случился на Салтовке, десять человек спасатели вывели на свежий воздух.

«Во время бытового пожара, случившегося на ул. Салтовское Шоссе в Харькове, пожарные вывели на свежий воздух 10 жителей дома», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Видео с места публиковали харьковские telegram-каналы.

В ГСЧС проинформировали: за сутки на Харьковщине зафиксировали 104 пожара. Из них 11 возникли из-за обстрелов. В природных экосистемах было 66 пожаров, которые охватили более 70 га.