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На Салтівці горіла багатоповерхівка, людей евакуювали – ДСНС

Події 09:37   09.09.2024
Оксана Горун
На Салтівці горіла багатоповерхівка, людей евакуювали – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежа сталася на Салтівці, десятеро людей рятувальники вивели на свіже повітря.

“Під час побутової пожежі, яка трапилась на вул. Салтівське Шосе у Харкові, вогнеборці вивели на свіже повітря 10 мешканців будинку”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Відео з місця публікували харківські телеграм-канали.

У ДСНС поінформували: за добу на Харківщині зафіксували 104 пожежі. З них 11 виникли через обстріли. У природних екосистемах було 66 пожеж, що охопили понад 70 га.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 09:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася на Салтівці, десятеро людей рятувальники вивели на свіже повітря".