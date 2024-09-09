На Салтівці горіла багатоповерхівка, людей евакуювали – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Пожежа сталася на Салтівці, десятеро людей рятувальники вивели на свіже повітря.
“Під час побутової пожежі, яка трапилась на вул. Салтівське Шосе у Харкові, вогнеборці вивели на свіже повітря 10 мешканців будинку”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Відео з місця публікували харківські телеграм-канали.
У ДСНС поінформували: за добу на Харківщині зафіксували 104 пожежі. З них 11 виникли через обстріли. У природних екосистемах було 66 пожеж, що охопили понад 70 га.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 09:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася на Салтівці, десятеро людей рятувальники вивели на свіже повітря".