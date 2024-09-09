На Салтівці горіла багатоповерхівка, людей евакуювали – ДСНС

Пожежа сталася на Салтівці, десятеро людей рятувальники вивели на свіже повітря.

“Під час побутової пожежі, яка трапилась на вул. Салтівське Шосе у Харкові, вогнеборці вивели на свіже повітря 10 мешканців будинку”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Відео з місця публікували харківські телеграм-канали.

У ДСНС поінформували: за добу на Харківщині зафіксували 104 пожежі. З них 11 виникли через обстріли. У природних екосистемах було 66 пожеж, що охопили понад 70 га.