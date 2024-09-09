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Огромный портрет Дунаевского в Харькове требуют зарисовать деколонизаторы

Общество 19:50   09.09.2024
Елена Нагорная
Огромный портрет Дунаевского в Харькове требуют зарисовать деколонизаторы Фото: ОО «Деколонизация. Украина»

Мурал с изображением советского композитора украинско-еврейского происхождения Исаака Дунаевского на стене жилого дома по улице Москалевской, 36 в Харькове призывают зарисовать активисты ОО «Деколонизация. Украина».

В Telegram-канале организации подчеркнули, что Дунаевский является соавтором гимна Москвы, поэтому представители проекта направили обращение с требованием его зарисовать.

Накануне руководитель организации Вадим Поздняков сообщил, что в центре Харькова — на улице Ярослава Мудрого недалеко от одноименной станции метро — демонтировали памятную доску композитору.


Фото: Вадим Поздняков/Facebook

Исаак Дунаевский — один из создателей советской музыкальной кинокомедии, он является автором музыки к фильмам «Веселые ребята» (1934), «Три товарища» (1935), «Вратарь» (1936), «Цирк» (1936), «Дети капитана Гранта» (1936), «Волга-Волга» (1938), «Светлый путь» (1940), «Весна» (1947), «Кубанские казаки» (1950).

Мурал на доме по улице Москалевской, 36 в Харькове, на котором изображен композитор, нарисовали в 2019 году.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 19:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мурал с изображением советского композитора украинско-еврейского происхождения Исаака Дунаевского на стене жилого дома по улице Москалевской, 36 в Харькове призывают зарисовать активисты ОО «Деколонизация. Украина».".