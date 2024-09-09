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Величезний портрет Дунаєвського в Харкові вимагають замалювати деколонізатори

Суспільство 19:50   09.09.2024
Олена Нагорна
Величезний портрет Дунаєвського в Харкові вимагають замалювати деколонізатори Фото: ГО «Деколонізація. Україна»

Мурал із зображенням радянського композитора українсько-єврейського походження Ісака Дунаєвського на стіні житлового будинку по вулиці Москалівській, 36 у Харкові закликають замалювати активісти ГО «Деколонізація. Україна».

У Telegram-каналі організації наголосили, що Дунаєвський є співавтором гімну Москви, тому представники проєкту направили звернення з вимогою його замалювати.

Напередодні керівник організації Вадим Поздняков повідомив, що в центрі Харкова – на вулиці Ярослава Мудрого неподалік однойменної станції метро – демонтували пам’ятну дошку композитору.


Фото: Вадим Поздняков/Facebook

Ісак Дунаєвський – один із творців радянської музичної кінокомедії, він є автором музики до фільмів “Веселі хлопці” (1934), “Три товариші” (1935), “Воротар” (1936), “Цирк” (1936), “Діти капітана Гранта” (1936), “Волга-Волга” (1938), “Світлий шлях” (1940), “Весна” (1947), “Кубанські козаки” (1950).

Мурал на будинку по вулиці Москалівській, 36 у Харкові, на якому зображений композитор, намалювали у 2019 році.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 19:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мурал із зображенням радянського композитора українсько-єврейського походження Ісака Дунаєвського на стіні житлового будинку по вулиці Москалівській, 36 у Харкові закликають замалювати активісти ГО «Деколонізація. Україна».".