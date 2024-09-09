Величезний портрет Дунаєвського в Харкові вимагають замалювати деколонізатори
Мурал із зображенням радянського композитора українсько-єврейського походження Ісака Дунаєвського на стіні житлового будинку по вулиці Москалівській, 36 у Харкові закликають замалювати активісти ГО «Деколонізація. Україна».
У Telegram-каналі організації наголосили, що Дунаєвський є співавтором гімну Москви, тому представники проєкту направили звернення з вимогою його замалювати.
Напередодні керівник організації Вадим Поздняков повідомив, що в центрі Харкова – на вулиці Ярослава Мудрого неподалік однойменної станції метро – демонтували пам’ятну дошку композитору.
Фото: Вадим Поздняков/Facebook
Ісак Дунаєвський – один із творців радянської музичної кінокомедії, він є автором музики до фільмів “Веселі хлопці” (1934), “Три товариші” (1935), “Воротар” (1936), “Цирк” (1936), “Діти капітана Гранта” (1936), “Волга-Волга” (1938), “Світлий шлях” (1940), “Весна” (1947), “Кубанські козаки” (1950).
Мурал на будинку по вулиці Москалівській, 36 у Харкові, на якому зображений композитор, намалювали у 2019 році.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деколонизация, мурал, поздняков, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мурал із зображенням радянського композитора українсько-єврейського походження Ісака Дунаєвського на стіні житлового будинку по вулиці Москалівській, 36 у Харкові закликають замалювати активісти ГО «Деколонізація. Україна».".