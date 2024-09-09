Под Харьковом ВС РФ действуют «по донецкому сценарию» — «Ахиллес»
Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр ВСУ Юрий Федоренко в эфире нацмарафона сообщил об изменениях в тактике врага, которые фиксируют под Харьковом за последние недели, а также — о ситуации на Купянском направлении.
Федоренко отметил, что интенсивность боевых действий на севере от Харькова «выше среднего». Россияне продолжают пытаться выбить Силы обороны с занимаемых позиций. Применяют и привычную тактику — действуют малыми пехотными группами. Есть и новшества.
«Последние три недели противник стал применять легкобронированную и бронированную технику по «донецкому сценарию» — с так называемыми «сараями», которые наварены сверху. Основная цель – довезти как можно больше штурмовой пехоты до передней линии боестолкновения, — пояснил Федоренко. — Но что важно: держащие отрезок бригады работают как единый слаженный механизм. Врага обнаруживают своевременно, по нему наносится объединенное огневое поражение: это артиллерийские средства, огневые средства, которые могут стрелять достаточно далеко, разным калибром. И, конечно, это дроны, которые помогают как обнаруживать врага, так и уничтожать. Все штурмовые действия противника безрезультатны. Инициатива продолжает оставаться на стороне Сил обороны».
Также Федоренко сообщил, что «Ахиллес» начал действовать и на Купянском направлении. Там, по оценке командира, ВС РФ более активны, у них значительное количество сил и средств для ведения штурмов. А за предыдущий период у врага были и незначительные тактические успехи. При этом коммуникация между украинскими защитниками на высоком уровне.
Читайте также: Сырский заявил о связи между Харьковским направлением и наступлением на Курск
«Поэтому последнюю неделю, можно сказать, противник успехов на поле боя не имеет. Но интенсивность боевых действий сверхсложная и сверхвысокая», — отметил Федоренко.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ахиллес, война, купянское направление, федоренко, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Под Харьковом ВС РФ действуют «по донецкому сценарию» — «Ахиллес»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 10:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр ВСУ Юрий Федоренко в эфире нацмарафона сообщил об изменениях в тактике врага, которые фиксируют под Харьковом за последние недели, а также — о ситуации на Купянском направлении".