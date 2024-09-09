Под Харьковом ВС РФ действуют «по донецкому сценарию» — «Ахиллес»

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр ВСУ Юрий Федоренко в эфире нацмарафона сообщил об изменениях в тактике врага, которые фиксируют под Харьковом за последние недели, а также — о ситуации на Купянском направлении.

Федоренко отметил, что интенсивность боевых действий на севере от Харькова «выше среднего». Россияне продолжают пытаться выбить Силы обороны с занимаемых позиций. Применяют и привычную тактику — действуют малыми пехотными группами. Есть и новшества.

«Последние три недели противник стал применять легкобронированную и бронированную технику по «донецкому сценарию» — с так называемыми «сараями», которые наварены сверху. Основная цель – довезти как можно больше штурмовой пехоты до передней линии боестолкновения, — пояснил Федоренко. — Но что важно: держащие отрезок бригады работают как единый слаженный механизм. Врага обнаруживают своевременно, по нему наносится объединенное огневое поражение: это артиллерийские средства, огневые средства, которые могут стрелять достаточно далеко, разным калибром. И, конечно, это дроны, которые помогают как обнаруживать врага, так и уничтожать. Все штурмовые действия противника безрезультатны. Инициатива продолжает оставаться на стороне Сил обороны».

Также Федоренко сообщил, что «Ахиллес» начал действовать и на Купянском направлении. Там, по оценке командира, ВС РФ более активны, у них значительное количество сил и средств для ведения штурмов. А за предыдущий период у врага были и незначительные тактические успехи. При этом коммуникация между украинскими защитниками на высоком уровне.

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«Поэтому последнюю неделю, можно сказать, противник успехов на поле боя не имеет. Но интенсивность боевых действий сверхсложная и сверхвысокая», — отметил Федоренко.