Під Харковом ЗС РФ діють “за донецьким сценарієм” – “Ахіллес”

Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ЗСУ Юрій Федоренко в етері нацмарафону повідомив про зміни в тактиці ворога, які фіксують під Харковом за останні тижні, а також – ситуацію на Куп’янському напрямку.

Федоренко зазначив, що інтенсивність бойових дій на півночі від Харкова “вища за середню”. Росіяни продовжують намагатися вибити Сили оборони з позицій. Застосовують і звичну тактику – діють малими піхотними групами. Є й новації.

“Останні три тижні противник став застосовувати легкоброньовану та броньовану техніку за “донецьким сценарієм” – з так званими “сараями”, які наварені зверху. Основна мета – довезти якнайбільше штурмової піхоти до передньої лінії бойового зіткнення, – пояснив Федоренко. – Але що важливо: бригади, які тримають відтинок, працюють як єдиний злагоджений механізм. Ворог виявляється вчасно, по ньому наноситься об’єднане вогневе ураження: це артилерійські засоби, вогневі засоби, які можуть стріляти достатньо далеко, різним калібром. І також, звісно, це дрони, які допомагають як виявляти ворога, так і знищувати. Усі штурмові дії противника, які він проводить, безрезультатні. Ініціатива продовжує залишатися на боці Сил оборони”.

Також Федоренко повідомив, що “Ахіллес” почав діяти й на Куп’янському напрямку. Там, за оцінкою командира, ЗС РФ більш активні, мають значну кількість сил і засобів для ведення штурмів. А за попередній період у ворога були й незначні тактичні успіхи. При цьому, комунікація між українськими захисниками на високому рівні.

“Тому останній тиждень, можна сказати, противник успіхів на полі бою не має. Але інтенсивність бойових дій надскладна та надвисока”, – зазначив Федоренко.