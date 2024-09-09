Live
  • Пн 09.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.02
  • EUR 45.56

Під Харковом ЗС РФ діють “за донецьким сценарієм” – “Ахіллес”

Події 10:18   09.09.2024
Оксана Горун
Під Харковом ЗС РФ діють “за донецьким сценарієм” – “Ахіллес”

Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ЗСУ Юрій Федоренко в етері нацмарафону повідомив про зміни в тактиці ворога, які фіксують під Харковом за останні тижні, а також – ситуацію на Куп’янському напрямку.

Федоренко зазначив, що інтенсивність бойових дій на півночі від Харкова “вища за середню”. Росіяни продовжують намагатися вибити Сили оборони з позицій. Застосовують і звичну тактику – діють малими піхотними групами. Є й новації.

“Останні три тижні противник став застосовувати легкоброньовану та броньовану техніку за “донецьким сценарієм” – з так званими “сараями”, які наварені зверху. Основна мета – довезти якнайбільше штурмової піхоти до передньої лінії бойового зіткнення, – пояснив Федоренко. – Але що важливо: бригади, які тримають відтинок, працюють як єдиний злагоджений механізм. Ворог виявляється вчасно, по ньому наноситься об’єднане вогневе ураження: це артилерійські засоби, вогневі засоби, які можуть стріляти достатньо далеко, різним калібром. І також, звісно, це дрони, які допомагають як виявляти ворога, так і знищувати. Усі штурмові дії противника, які він проводить, безрезультатні. Ініціатива продовжує залишатися на боці Сил оборони”.

Також Федоренко повідомив, що “Ахіллес” почав діяти й на Куп’янському напрямку. Там, за оцінкою командира, ЗС РФ більш активні, мають значну кількість сил і засобів для ведення штурмів. А за попередній період у ворога були й незначні тактичні успіхи. При цьому, комунікація між українськими захисниками на високому рівні.

Читайте також: Сирський заявив про зв’язок між Харківським напрямком та наступом на Курськ

“Тому останній тиждень, можна сказати, противник успіхів на полі бою не має. Але інтенсивність бойових дій надскладна та надвисока”, – зазначив Федоренко.

Автор: Оксана Горун
Популярно
FPV-дроном ударили по цивільних у Куп’янську: дві людини поранені
FPV-дроном ударили по цивільних у Куп’янську: дві людини поранені
09.09.2024, 10:46
Окупанти вдруге обстріляли гаражний кооператив на Салтівці (фото)
Окупанти вдруге обстріляли гаражний кооператив на Салтівці (фото)
22.09.2022, 09:09
Підрозділи ЗС РФ на Харківському напрямку відмовляються штурмувати – ЗСУ
Підрозділи ЗС РФ на Харківському напрямку відмовляються штурмувати – ЗСУ
09.09.2024, 10:36
Під Харковом ЗС РФ діють “за донецьким сценарієм” – “Ахіллес”
Під Харковом ЗС РФ діють “за донецьким сценарієм” – “Ахіллес”
09.09.2024, 10:18
Графік роботи метро в Харкові пропонують переглянути
Графік роботи метро в Харкові пропонують переглянути
08.09.2024, 13:01
На Салтівці горіла багатоповерхівка, людей евакуювали – ДСНС
На Салтівці горіла багатоповерхівка, людей евакуювали – ДСНС
09.09.2024, 09:37

Новини за темою:

11:52
Зі злом треба боротися на його території – у ЗСУ відреагували на ракетні удари
09:34
“Ахіллес” про Харківський напрямок: противник активний, але ініціатива – в СОУ
14:56
Федоренко: у районі Глибокого на півночі від Харкова втрат позицій не допущено
20:39
За удар по Харкову 2 вересня Ахіллес відповів ворогу на Бєлгородщині (відео)
14:41
ЗСУ уразили на Бєлгородщині «Град», який обстрілював Харківщину (відео)

Ви читали новину: «Під Харковом ЗС РФ діють “за донецьким сценарієм” – “Ахіллес”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 10:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ЗСУ Юрій Федоренко в етері нацмарафону повідомив про зміни в тактиці ворога, які фіксують під Харковом за останні тижні, а також – ситуацію на Куп’янському напрямку".