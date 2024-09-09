Під Харковом ЗС РФ діють “за донецьким сценарієм” – “Ахіллес”
Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ЗСУ Юрій Федоренко в етері нацмарафону повідомив про зміни в тактиці ворога, які фіксують під Харковом за останні тижні, а також – ситуацію на Куп’янському напрямку.
Федоренко зазначив, що інтенсивність бойових дій на півночі від Харкова “вища за середню”. Росіяни продовжують намагатися вибити Сили оборони з позицій. Застосовують і звичну тактику – діють малими піхотними групами. Є й новації.
“Останні три тижні противник став застосовувати легкоброньовану та броньовану техніку за “донецьким сценарієм” – з так званими “сараями”, які наварені зверху. Основна мета – довезти якнайбільше штурмової піхоти до передньої лінії бойового зіткнення, – пояснив Федоренко. – Але що важливо: бригади, які тримають відтинок, працюють як єдиний злагоджений механізм. Ворог виявляється вчасно, по ньому наноситься об’єднане вогневе ураження: це артилерійські засоби, вогневі засоби, які можуть стріляти достатньо далеко, різним калібром. І також, звісно, це дрони, які допомагають як виявляти ворога, так і знищувати. Усі штурмові дії противника, які він проводить, безрезультатні. Ініціатива продовжує залишатися на боці Сил оборони”.
Також Федоренко повідомив, що “Ахіллес” почав діяти й на Куп’янському напрямку. Там, за оцінкою командира, ЗС РФ більш активні, мають значну кількість сил і засобів для ведення штурмів. А за попередній період у ворога були й незначні тактичні успіхи. При цьому, комунікація між українськими захисниками на високому рівні.
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“Тому останній тиждень, можна сказати, противник успіхів на полі бою не має. Але інтенсивність бойових дій надскладна та надвисока”, – зазначив Федоренко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ахиллес, війна, купянское направление, федоренко, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 10:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ЗСУ Юрій Федоренко в етері нацмарафону повідомив про зміни в тактиці ворога, які фіксують під Харковом за останні тижні, а також – ситуацію на Куп’янському напрямку".