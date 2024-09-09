В Германии немцы не чувствуют себя дома, поэтому призывают высылать мигрантов

Немецкий союз городов и громад считает, что необходимо как можно скорее создать на федеральном уровне оперативную группу по депортации мигрантов, не получивших право остаться в стране и находящихся в Германии незаконно, сообщает Deutsche Welle.

Власти немецких муниципалитетов ожидают от федерального правительства Германии принятия новых мер, которые существенно ограничат нелегальную иммиграцию. Необходимы дополнительные усилияя, чтобы возвращать в страны происхождение людей, не получивших право оставаться в Германии, заявил руководитель Немецкого союза городов и общин Андре Берггегер (André Berghegger).

По его мнению, на федеральном уровне следует создать оперативную группу по депортациям, «чтобы ускорить этот процесс и сделать его более эффективным».

Берггегер приветствовал усиление миграционной политики, активно обсуждаемое сейчас в Германии. Предлагаемые меры могут помочь упорядочить, контролировать и снизить иммиграцию, а также повысить безопасность в стране, говорит руководитель Немецкого союза городов и общин. А контроль на немецких границах до вступления европейской миграционной реформы в силу будет разумным.

Муниципалитеты – на грани возможностей

В свою очередь глава объединения представителей немецких окружных властей (Deutscher Landkreistag) Райнгардт Загер (Reinhardt Sager) подчеркнул, что муниципалитеты, которые размещают и интегрируют беженцев, работают на грани своих возможностей. По его словам, городам и селам по всей Германии не хватает жилья и возможностей обеспечить интеграционные меры для иммигрантов, что создает проблемы и в будущем.

Поэтому необходимо «остановить нелегальную иммиграцию», заявил Загер. Власти ФРГ должны снова контролировать, «сколько людей и кто иммигрирует в Германию», считает он.

Премьер Баварии предлагает значительно сократить количество ходатайств об убежище

Тем временем премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) призвал ввести значительные ограничения количества принятых ходатайств о предоставлении убежища. Их необходимо сократить до уровня намного ниже 100 тысяч в год, заявил он. По словам Зедера, Германия перегружена связанными с нелегальной иммиграцией проблемами, и «это касается не только детских садов, школ и жилья».

Баварский политик подчеркнул, что ФРГ «перегружена отчасти и в культурном отношении». «Во многих немецких городах жители Германии уже больше не чувствуют себя дома», — говорит он.

На прошлой неделе федеральные и земельные власти начали консультации по вопросам миграционной политики. Очередное заседание состоится 10 сентября. Дискуссии об усилении миграционной политики усилились в Германии после ножевой атаки в Золингене в конце августа, во время которой исламисты убили трех человек.