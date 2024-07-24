У сирийцев больше нет права на убежище, решил суд в земле Германии – BILD
Верховный административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия постановил, что для соискателей убежища из Сирии больше не существует общей угрозы из-за гражданской войны. Поэтому сирийцы, подавшие прошение, больше не имеют права на дополнительную защиту, пишет BILD.
Эксперт по вопросам предоставления убежища, профессор Даниэль Тим из университета Констанца называет это решение «значимым». По его словам, вердикт суда в Северном Рейне-Вестфалии может иметь далекоидущие последствия.
Суд отметил, что в Сирии «по-прежнему происходят случайные нападения», однако гражданские лица «больше не подвергаются значительной вероятности быть убитыми в результате боевых действий».
«Решение суда знаменует собой символически важный разворот тенденции. До сих пор и власти, и суды в целом подтверждали наличие дополнительной защиты для сирийцев. Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия стал первым высокопоставленным судом, который решил иначе», — говорит Даниэль Тим.
С 2014 года сирийцы считаются самой многочисленной группой просителей убежища в Германии. Только в 2024 году около 38 000 сирийцев подали заявления о предоставлении убежища. На втором месте со значительным отрывом (около 20 000 заявлений о предоставлении убежища) идёт Афганистан.
«Решающий вопрос заключается в том, последуют ли другие суды и органы власти за решением суда в Северном Рейне-Вестфалии и откажут ли сирийцам в дополнительной защите. Впрочем, даже если сирийцы больше не будут иметь статуса защиты, это не означает, что их действительно депортируют, поскольку в отношении Сирии действует запрет на депортацию», — объясняет Тим.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: германия, депортация, мигранты, Северный Рейн-Вестфалия, сирийцы, Сирия, суд, убежище;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 16:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховный административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия постановил, что для соискателей убежища из Сирии больше не существует общей угрозы из-за гражданской войны. Поэтому сирийцы, подавшие прошение, больше не имеют права на дополнительную защиту, пишет BILD.".