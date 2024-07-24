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Сирійці більше не мають права на захист, вирішив суд у Німеччині – BILD

Світ 16:26   24.07.2024
Оксана Якушко
Сирійці більше не мають права на захист, вирішив суд у Німеччині – BILD

Верховний адміністративний суд землі Північний Рейн-Вестфалія ухвалив, що для претендентів на притулок із Сирії більше не існує спільної загрози через громадянську війну. Тому сирійці більше не мають права на додатковий захист, пише BILD. 

Експерт з питань надання притулку професор Даніель Тім з університету Констанца називає це рішення «значним». За його словами, вердикт суду в Північному Рейні-Вестфалії може мати далекосяжні наслідки.

Суд зазначив, що в Сирії «як і раніше відбуваються випадкові напади», проте цивільні особи «більше не наражаються на значну ймовірність бути вбитими в результаті бойових дій».

«Рішення суду знаменує символічно важливий розворот тенденції. Досі і влада, і суди загалом підтверджували наявність додаткового захисту для сирійців. Найвищий адміністративний суд землі Північний Рейн-Вестфалія став першим високопоставленим судом, який вирішив інакше», – каже Даніель Тім.

З 2014 року сирійці вважаються найчисленнішою групою прохачів притулку у Німеччині. Лише 2024 року близько 38 000 сирійців подали заяви про надання притулку. На другому місці зі значним відривом (близько 20 000 заяв про надання притулку) йде Афганістан.

«Головне питання полягає в тому, чи підуть інші суди та органи влади за рішенням суду в Північному Рейні-Вестфалії і чи відмовлять сирійцям у додатковому захисті. Втім, навіть якщо сирійці більше не матимуть статусу захисту, це не означає, що їх справді депортують, оскільки щодо Сирії діє заборона депортації», — пояснює Тім.

Читайте також: Німеччина депортує ісламістів, убивць і ґвалтівників до Сирії й Афганістану

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 16:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховний адміністративний суд землі Північний Рейн-Вестфалія ухвалив, що для претендентів на притулок із Сирії більше не існує спільної загрози через громадянську війну. Тому сирійці більше не мають права на додатковий захист, пише BILD. ".