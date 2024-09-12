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Били КАБами, артиллерией и РСЗО – полиция про обстрелы Харьковщины

Происшествия 08:46   12.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Били КАБами, артиллерией и РСЗО – полиция про обстрелы Харьковщины

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, какие населенные пункты Харьковщины оказались под ударами РФ 11 и 12 сентября.

«С. Березовка, с. Калиново. 11 сентября войска РФ нанесли авиаудары двумя КАБами. Без пострадавших. С. Золочев. 12 сентября в 4:20 в результате вражеского обстрела БПЛА поврежден жилой дом. С. Боровая 12 сентября около 04:00 военные РФ нанесли удары из РСЗО. В результате обстрела разрушены несколько квартир в многоквартирном доме. Продолжаются аварийно-спасательные работы», – рассказал Тимошко.

Кроме того, уточняют в полиции, оккупанты обстреляли из артиллерии Купянск. Из-за ударов частично разрушен Дом культуры.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, какие населенные пункты Харьковщины оказались под ударом РФ 11 и 12 сентября.".