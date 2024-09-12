Били КАБами, артилерією та РСЗВ – поліція про обстріл Харківщини
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, які населені пункти Харківщини опинилися під ударами РФ 11 та 12 вересня.
« С. Березівка, с. Калинове. 11 вересня війська РФ завдали авіаударів двома КАБами. Без постраждалих. С. Золочів. 12 вересня о 4:20 внаслідок ворожого обстрілу БПЛА пошкоджено житловий будинок. С. Борова 12 вересня близько 04:00 військові РФ завдали ударів із РСЗВ. Внаслідок обстрілу зруйновано кілька квартир у багатоквартирному будинку. Продовжуються аварійно-рятувальні роботи», – розповів Тимошко.
Крім того, уточнюють у поліції, окупанти обстріляли з артилерії Куп’янськ. Через удари частково зруйновано Будинок культури.
Читайте також: Головні новини Харкова 12 вересня: як минула ніч
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авиаобстрел, війна, КАБ, куп'янск;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Били КАБами, артилерією та РСЗВ – поліція про обстріл Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 08:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, які населені пункти Харківщини опинилися під ударами РФ 11 та 12 вересня.".