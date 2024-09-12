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Били КАБами, артилерією та РСЗВ – поліція про обстріл Харківщини

Події 08:46   12.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Били КАБами, артилерією та РСЗВ – поліція про обстріл Харківщини

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, які населені пункти Харківщини опинилися під ударами РФ 11 та 12 вересня.

« С. Березівка, с. Калинове. 11 вересня війська РФ завдали авіаударів двома КАБами. Без постраждалих. С. Золочів. 12 вересня о 4:20 внаслідок ворожого обстрілу БПЛА пошкоджено житловий будинок. С. Борова 12 вересня близько 04:00 військові РФ завдали ударів із РСЗВ. Внаслідок обстрілу зруйновано кілька квартир у багатоквартирному будинку. Продовжуються аварійно-рятувальні роботи», – розповів Тимошко.

Крім того, уточнюють у поліції, окупанти обстріляли з артилерії Куп’янськ. Через удари частково зруйновано Будинок культури.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 08:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, які населені пункти Харківщини опинилися під ударами РФ 11 та 12 вересня.".