Двух человек спасли во время пожара на Салтовке (видео патрульных)
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В Харькове спасатели и патрульные спасли женщину и мужчину во время пожара.
«На днях наши патрульные получили сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажки на Салтовском шоссе. Мы немедленно предупредили жителей других квартир и вместе со спасателями эвакуировали из задымленного помещения без сознания мужчину и женщину. Проверив их состояние, мы доставили пострадавших в карету скорой. Возгорание ликвидировали пожарные», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Напомним, 9 сентября в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщали о бытовом пожаре в многоэтажке на Салтовском шоссе. Отмечалось, что пожарные вывели на свежий воздух 10 жителей дома.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: врятували, ГСЧС, людей, патрульні, патрульные, пожары, салтовка, спасли, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасатели и патрульные спасли женщину и мужчину во время пожара.".