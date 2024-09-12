Двух человек спасли во время пожара на Салтовке (видео патрульных)

В Харькове спасатели и патрульные спасли женщину и мужчину во время пожара.

«На днях наши патрульные получили сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажки на Салтовском шоссе. Мы немедленно предупредили жителей других квартир и вместе со спасателями эвакуировали из задымленного помещения без сознания мужчину и женщину. Проверив их состояние, мы доставили пострадавших в карету скорой. Возгорание ликвидировали пожарные», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, 9 сентября в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщали о бытовом пожаре в многоэтажке на Салтовском шоссе. Отмечалось, что пожарные вывели на свежий воздух 10 жителей дома.