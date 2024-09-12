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Двух человек спасли во время пожара на Салтовке (видео патрульных)

Происшествия 12:08   12.09.2024
Виктория Яковенко
Двух человек спасли во время пожара на Салтовке (видео патрульных) скриншот

В Харькове спасатели и патрульные спасли женщину и мужчину во время пожара.

«На днях наши патрульные получили сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажки на Салтовском шоссе. Мы немедленно предупредили жителей других квартир и вместе со спасателями эвакуировали из задымленного помещения без сознания мужчину и женщину. Проверив их состояние, мы доставили пострадавших в карету скорой. Возгорание ликвидировали пожарные», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, 9 сентября в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщали о бытовом пожаре в многоэтажке на Салтовском шоссе. Отмечалось, что пожарные вывели на свежий воздух 10 жителей дома.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасатели и патрульные спасли женщину и мужчину во время пожара.".