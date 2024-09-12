Двох людей врятували під час пожежі на Салтівці (відео патрульних)

У Харкові рятувальники та патрульні врятували жінку та чоловіка під час пожежі.

«Днями наші патрульні отримали повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоповерхівки на Салтівському шосе. Ми негайно попередили мешканців інших квартир та разом із рятувальниками евакуювали з задимленого приміщення непритомних чоловіка та жінку. Перевіривши їхній стан, ми доправили постраждалих до карети швидкої. Пожежу ліквідували вогнеборці», – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Нагадаємо, 9 вересня у ГУ ДСНС в Харківській області повідомляли про побутову пожежу в багатоповерхівці на Салтівському шосе. Зазначалося, що вогнеборці вивели на свіже повітря 10 мешканців будинку.