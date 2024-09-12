В Харькове начали восстанавливать дом после «прилета» (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Работы стартовали в Холодногорском районе Харькова, дом был поврежден в результате боевых действий.
Как сообщили в Харьковском горсовете, на данном этапе в доме, попавшем под обстрел РФ, демонтируют разрушенные элементы конструкции.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: восстанавливают, дім, дом, прилет, разрушили, ремонт;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 11:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы стартовали в Холодногорском районе Харькова, дом был поврежден в результате боевых действий.".