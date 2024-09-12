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В Харькове начали восстанавливать дом после «прилета» (фото)

Общество 11:35   12.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове начали восстанавливать дом после «прилета» (фото) Фото: Харьковский горсовет

 Работы стартовали в Холодногорском районе Харькова, дом был поврежден в результате боевых действий.

Как сообщили в Харьковском горсовете, на данном этапе в доме, попавшем под обстрел РФ, демонтируют разрушенные элементы конструкции.

восстанавливают дом
Фото: Харьковский горсовет
восстанавливают дом
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 11:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы стартовали в Холодногорском районе Харькова, дом был поврежден в результате боевых действий.".