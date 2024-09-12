У Харкові почали відновлювати будинок після прильоту (фото)

Роботи стартували у Холодногірському районі Харкова, будинок було пошкоджено внаслідок бойових дій.

Як повідомили у Харківській міськраді, на даному етапі в будинку, який потрапив під обстріл РФ, демонтують зруйновані елементи конструкції.