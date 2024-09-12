Live
  • Чт 12.09.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.49

У Харкові почали відновлювати будинок після прильоту (фото)

Суспільство 11:35   12.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові почали відновлювати будинок після прильоту (фото)

 Роботи стартували у Холодногірському районі Харкова, будинок було пошкоджено внаслідок бойових дій.

Як повідомили у Харківській міськраді, на даному етапі в будинку, який потрапив під обстріл РФ, демонтують зруйновані елементи конструкції.

відновлюють будинок

відновлюють будинок
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: У Дергачах відновили електрику після удару із «Торнадо-С»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Двох людей врятували під час пожежі на Салтівці (відео патрульних)
Двох людей врятували під час пожежі на Салтівці (відео патрульних)
12.09.2024, 12:08
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
11.09.2024, 08:23
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
11.09.2024, 11:29
Кому готові платити 50 тисяч гривень: актуальні вакансії Харківщини
Кому готові платити 50 тисяч гривень: актуальні вакансії Харківщини
12.09.2024, 12:04
У Харкові тваринам проведуть безплатні щеплення: де й коли
У Харкові тваринам проведуть безплатні щеплення: де й коли
12.09.2024, 11:43
На Харківщині сьогодні відключатимуть світло – Харківобленерго
На Харківщині сьогодні відключатимуть світло – Харківобленерго
12.09.2024, 11:48

Новини за темою:

16:28
На Салтівці відновлюють пошкоджені обстрілами будинки: коли завершать роботи
16:49
У Харкові відновлюють будинок, куди влучив ворожий «шахед» (фото)
11:40
Пошкоджений обстрілом будинок відновлюють у Харкові (фото)
14:54
Постраждалу школу в Мерефі планують відновити до кінця серпня за 70 млн грн
12:12
У мерії повідомили, в яких районах Харкова продовжують відновлювати будинки

Ви читали новину: «У Харкові почали відновлювати будинок після прильоту (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 11:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що " Роботи стартували у Холодногірському районі Харкова, будинок було пошкоджено внаслідок бойових дій.".