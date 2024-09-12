У Харкові почали відновлювати будинок після прильоту (фото)
Роботи стартували у Холодногірському районі Харкова, будинок було пошкоджено внаслідок бойових дій.
Як повідомили у Харківській міськраді, на даному етапі в будинку, який потрапив під обстріл РФ, демонтують зруйновані елементи конструкції.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 11:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що " Роботи стартували у Холодногірському районі Харкова, будинок було пошкоджено внаслідок бойових дій.".