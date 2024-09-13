30-летняя женщина ранена в результате удара FPV-дрона по Купянску
Сегодня около 15:20 оккупанты ударили по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Враг применил FPV-дрон с боеприпасом. В результате вражеского удара пострадала 30-летняя женщина, получила взрывную травму и осколочное ранение. Помощь медики оказали на месте», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: FPV-дрон, купянск, раненая, россияне, синєгубов, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 18:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня около 15:20 оккупанты ударили по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".