30-летняя женщина ранена в результате удара FPV-дрона по Купянску

Сегодня около 15:20 оккупанты ударили по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг применил FPV-дрон с боеприпасом. В результате вражеского удара пострадала 30-летняя женщина, получила взрывную травму и осколочное ранение. Помощь медики оказали на месте», — рассказал Синегубов.