30-річна жінка поранена внаслідок удару FPV-дрона по Куп’янську
Сьогодні близько 15.20 росіяни вдарили по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Ворог застосував FPV-дрон з боєприпасом. Внаслідок ворожого удару постраждала 30-річна жінка, яка отримала вибухову травму та уламкове поранення. Допомогу медики надали на місці», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: FPV-дрон, куп'янск, раненая, росіяни, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 18:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні близько 15.20 росіяни вдарили по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".