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30-річна жінка поранена внаслідок удару FPV-дрона по Куп’янську

Події 18:24   13.09.2024
Оксана Якушко
30-річна жінка поранена внаслідок удару FPV-дрона по Куп’янську

Сьогодні близько 15.20 росіяни вдарили по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ворог застосував FPV-дрон з боєприпасом. Внаслідок ворожого удару постраждала 30-річна жінка, яка отримала вибухову травму та уламкове поранення. Допомогу медики надали на місці», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 18:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні близько 15.20 росіяни вдарили по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".