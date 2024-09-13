30-річна жінка поранена внаслідок удару FPV-дрона по Куп’янську

Сьогодні близько 15.20 росіяни вдарили по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ворог застосував FPV-дрон з боєприпасом. Внаслідок ворожого удару постраждала 30-річна жінка, яка отримала вибухову травму та уламкове поранення. Допомогу медики надали на місці», – розповів Синєгубов.