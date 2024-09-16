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В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко

Мир 12:06   16.09.2024
Оксана Горун
В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко

ВС РФ поторопились с попыткой отбить территории и в результате «вырисовывается довольно интересная перспектива», сказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua 16 сентября.

«Российские оккупационные войска действительно начали свои контрнаступательные действия, мягко говоря, не своевременно. Это, как всегда, происходит: был приказ от Путина ускорить процесс освобождения Курской области, чтобы ему на день рождения был подарок. Но ситуация такова, что россияне были недостаточно готовы к проведению этой операции. И здесь самое главное вот что. Я неоднократно говорил, что одним из факторов для начала таких контрнаступательных действий должна являться стабилизация линии боестолкновения. А линия боестолкновения в Курской области не стабилизирована. К тому моменту, когда россияне начали свое контрнаступление, она не была стабилизирована», — пояснил Коваленко.

Видео: Oboz.ua

В результате, по его мнению, то, что россияне заявляли как некое «освобождение», продвижение и отступление ВСУ, на самом деле, было элементами маневренной войны.

«Силы обороны Украины сейчас маневрируют. И нестабильная линия боестолкновения позволяет это делать», — отметил военно-политический обозреватель.

При этом ВС РФ маневрировать «не слишком умеют», считает Коваленко. Так что СОУ действуют непредсказуемо для армии РФ. Сейчас украинские воины начали действовать в Глушковском районе, проект «DeepState» даже обозначил на своей карте новую «серую зону» на территории РФ.

«На территории Курской области — вместо того, чтобы появиться какому-то участку полностью освобожденному, где будет установлен триколор, возникает ситуация, когда, кажется, контрнаступающий может оказаться в очень интересном положении в ближайшее время», — предположил обозреватель.

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Он подчеркнул, что нынешние события в Курской области говорят о том, что план командования Сил обороны Украины — многоуровневый и предполагает не только захват и удержание части территории, но и видение того, как ВС РФ будут отвечать.

«Судя по всему, какого-либо феерического результата от контрнаступления российского мы пока не увидели в Курской области. А вот то, что Силы обороны Украины расширили зону контроля в Глушковском районе – это факт», — подытожил Коваленко.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 12:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ поторопились с попыткой отбить территории и в результате «вырисовывается довольно интересная перспектива», сказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua 16 сентября".