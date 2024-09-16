У Курській області ЗС РФ розпочали контрнаступ невчасно – Коваленко

ЗС РФ поспішили зі спробою відбити території й у результаті “вимальовується досить цікава перспектива”, сказав військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді Oboz.ua 16 вересня.

“Російські окупаційні війська дійсно розпочали свої контрнаступальні дії, м’яко кажучи, невчасно. Це, як і завжди відбувається, було надано наказ від Путіна прискорити процес звільнення Курської області, щоб йому на день народження був подарунок. Але ситуація така, що росіяни були недостатньо готові для проведення цієї операції. І тут найголовніше ось що. Я неодноразово говорив, що одним із факторів для початку таких контрнаступальних дій повинна бути стабілізація лінії боєзіткнення. А лінія боєзіткнення в Курській на той момент, коли росіяни розпочали свій контрнаступ, не була стабілізована”, – пояснив Коваленко.

Відео: Oboz.ua

У результаті, на його думку, те, що росіяни заявляли як якесь “освобождение”, просування та відступ ЗСУ, насправді було елементами маневрової війни.

“Сили оборони України зараз маневрують. І нестабільна лінія бойового зіткнення дозволяє це робити”, – зазначив військово-політичний оглядач.

При цьому ЗС РФ маневрувати “не надто вміють”, вважає Коваленко. Отже, СОУ діють непередбачувано для армії РФ. Наразі українські воїни почали діяти в Глушківському районі, проєкт “DeepState” навіть позначив на своїй карті нову “сіру зону” на території РФ.

“На території Курської області, замість того, щоб з’явитися якійсь ділянці повністю звільненій, де буде встановлений триколор, виникає ситуація, що здається, той, хто контрнаступає, може опинитися в дуже цікавому положенні найближчим часом“, – припустив оглядач.

Він підкреслив, що нинішні події в Курській області говорять про те, що план командування Сил оборони України є багаторівневим і передбачає не лише захоплення та утримання частини території, а й бачення того, як ЗС РФ відповідатимуть.

“Зважаючи на все, якогось феєричного результату від контрнаступу російського ми поки не побачили в Курській області. А ось те, що Сили оборони України розширили зону контролю в Глушківському районі – це факт”, – підсумував Коваленко.