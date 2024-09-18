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Днем – тепло по-летнему. Какой будет погода 19 сентября в Харькове и области

Погода 19:59   18.09.2024
Оксана Якушко
Днем – тепло по-летнему. Какой будет погода 19 сентября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 19 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области Без осадков. ☀️
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 14°, днем ​​21 — 26°.

По городу: Без существенных осадков. ☀️
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 12°, днем ​​23 — 25°.

Читайте также: Ночью дождь и гроза. Какой будет погода 18 сентября в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 19:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 19 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".