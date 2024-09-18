Вдень – тепло по-літньому. Якою буде погода 19 вересня к Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 19 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без опадів. ☀️
Вітер північно-східний ↙️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 9 – 14°, вдень 21 – 26°.
По місту: Без опадів. ☀️
Вітер північно-східний↙️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 10 – 12°, вдень 23 – 25°.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 19:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 19 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".