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Вночі дощ і гроза. Якою буде погода 18 вересня у Харкові та області

Погода 20:31   17.09.2024
Оксана Якушко
Вночі дощ і гроза. Якою буде погода 18 вересня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 18 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі місцями невеликий короткочасний дощ🌧, гроза⚡️. Вдень без опадів☀️.

Вітер східний ⬅️, 7 – 12 м/с; вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 12 – 17°, вдень 22 – 27°.

По місту: Без опадів.☀️

Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с; вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 14 – 16°, вдень 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 20:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 18 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".