Ночью дождь и гроза. Какой будет погода 18 сентября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 18 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Погода в северных областях Днем без осадков☀️.
Ветер восточный, 7 — 12 м/с; днем порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 17°, днем 22 — 27°.
По городу: Без осадков.
Ветер восточный, 7 — 12 м/с; днем порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 16°, днем 23 — 25°.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 20:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 18 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".