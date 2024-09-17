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Ночью дождь и гроза. Какой будет погода 18 сентября в Харькове и области

Погода 20:31   17.09.2024
Оксана Якушко
Ночью дождь и гроза. Какой будет погода 18 сентября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 18 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Погода в северных областях Днем без осадков☀️.
Ветер восточный, 7 — 12 м/с; днем порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 17°, днем ​​22 — 27°.

По городу: Без осадков.
Ветер восточный, 7 — 12 м/с; днем порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 16°, днем ​​23 — 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 20:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 18 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".