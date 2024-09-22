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Оккупанты вновь применили «Солнцепек» по Волчанску — ОТГВ «Харьков»

Происшествия 10:14   22.09.2024
Елена Нагорная
Оккупанты вновь применили «Солнцепек» по Волчанску — ОТГВ «Харьков» Иллюстративное фото

Обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела и остается сложной. Защитники продолжают сдерживать натиск оккупантов, информирует в утренней сводке ОТГВ «Харьков».

В районе села Глубокое противник налаживает взаимодействие между подразделениями и пытается осуществить мероприятия по логистическому обеспечению, вблизи Липцев — провел перегруппировку штурмовых групп.

В Волчанске оккупанты основные усилия сосредоточили на ведении воздушной разведки, осуществили эвакуацию санитарных потерь. Применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».

За минувшие сутки состоялся один бой. Оккупанты нанесли удар двумя ракетами, два авиаудара с использованием трех КАБов и восьми неуправляемых авиаракет. Также нанесли 36 ударов дронами-камикадзе и осуществили 429 обстрелов позиций защитников Украины.

За минувшие сутки противник потерял 72 солдата, из них 32 убитыми и 40 ранеными. Были уничтожены и повреждены 82 единицы вооружения и военной техники РФ, в частности: средство ПВО, шесть артсистем, единица РСЗО, четыре автомобиля, пять единиц спецтехники и 65 БпЛА. Также уничтожены 53 укрытия личного состава, две стартовые площадки запуска БпЛА и два места хранения боеприпасов.

Читайте также: Попытка врага штурмовать у Волчанска и авиаудар по Харькову — сводка Генштаба

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 10:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела и остается сложной. Защитники продолжают сдерживать натиск оккупантов, информирует в утренней сводке ОТГВ «Харьков».".