Окупанти знову застосували «Солнцепек» по Вовчанську – ОТУВ «Харків»
Обстановка на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною. Захисники продовжують стримувати натиск окупантів, інформує в ранковому зведенні ОТУВ «Харків».
У районі села Глибоке супротивник налагоджує взаємодію між підрозділами та намагається здійснити заходи щодо логістичного забезпечення, поблизу Липців – провів перегрупування штурмових груп.
У Вовчанську окупанти основні зусилля зосередили на веденні повітряної розвідки, здійснили евакуацію санітарних втрат. Застосували важку вогнеметну систему ТОС-1А “Солнцепек”.
Протягом минулої доби відбувся один бій. Окупанти завдали удару двома ракетами, двох авіаударів з використанням трьох КАБів та восьми некерованих авіаракет. Також завдали 36 ударів дронами-камікадзе і здійснили 429 обстрілів позицій захисників України.
За минулу добу супротивник втратив 72 солдати, з них 32 убитими та 40 пораненими. Були знищені та пошкоджені 82 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: засіб ППО, шість артсистем, одиниця РСЗВ, чотири автомобілі, п’ять одиниць спецтехніки та 65 БпЛА. Також знищені 53 укриття особового складу, два стартові майданчики запуску БпЛА та два місця зберігання боєприпасів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, ОТГВ "Харьков", Солнцепек;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 10:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ООбстановка на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною. Захисники продовжують стримувати натиск окупантів, інформує в ранковому зведенні ОТУВ «Харків».".