Окупанти знову застосували «Солнцепек» по Вовчанську – ОТУВ «Харків»

Обстановка на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною. Захисники продовжують стримувати натиск окупантів, інформує в ранковому зведенні ОТУВ «Харків».

У районі села Глибоке супротивник налагоджує взаємодію між підрозділами та намагається здійснити заходи щодо логістичного забезпечення, поблизу Липців – провів перегрупування штурмових груп.

У Вовчанську окупанти основні зусилля зосередили на веденні повітряної розвідки, здійснили евакуацію санітарних втрат. Застосували важку вогнеметну систему ТОС-1А “Солнцепек”.

Протягом минулої доби відбувся один бій. Окупанти завдали удару двома ракетами, двох авіаударів з використанням трьох КАБів та восьми некерованих авіаракет. Також завдали 36 ударів дронами-камікадзе і здійснили 429 обстрілів позицій захисників України.

За минулу добу супротивник втратив 72 солдати, з них 32 убитими та 40 пораненими. Були знищені та пошкоджені 82 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: засіб ППО, шість артсистем, одиниця РСЗВ, чотири автомобілі, п’ять одиниць спецтехніки та 65 БпЛА. Також знищені 53 укриття особового складу, два стартові майданчики запуску БпЛА та два місця зберігання боєприпасів.