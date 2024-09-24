СБУ назвала имена военных ВС РФ, которые издевались над пленными под Харьковом
СБУ вместе со следователями прокуратуры собрала доказательства военных преступлений, совершенных двумя российскими оккупантами, во время повторного наступления ВС РФ на Харьковскую область. Им заочно сообщили о подозрении.
«На этот раз речь идет об оккупантах: Алексее Киприне – командире 3-й стрелковой роты 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил рф; Алексее Кучманове – старшем стрелке 2-го взвода 3-й стрелковой роты вышеупомянутого военного соединения страны-агрессора. В мае-июне этого года оба фигуранта принимали участие в повторном наступлении рашистов на Харьков», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По информации следствия, во время боев в районе поселка Старица эти военные вместе с тремя сообщниками взяли в плен четырех украинских воинов. Конвоируя защитников Украины, оккупанты избивали их, сбивали с ног, а также имитировали казнь, производя выстрелы рядом с головой. Кроме того, издевались и психологически, в том числе заставляя петь гимн СССР. Военное преступление россияне собственноручно задокументировали и опубликовали.
«Все пытки Киприн фиксировал на камеру своего мобильного телефона, а затем выложил видео в интернет», — отметил Абдула.
Кадры из этого видео, а также комментарий к нему руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова опубликовала пресс-служба прокуратуры.
«В начале июня этого года во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с четырьмя украинскими военными со стороны оккупантов на Харьковском направлении. Прокуроры сразу отреагировали на это видео и внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны. Через три месяца кропотливой работы прокуроры вместе с сотрудниками СБУ в Харьковской области провели необходимый комплекс следственных действий. Были установлены место и время совершения данного преступления. Это произошло в конце мая 2024 близ населенного пункта Старица Чугуевского района», — отметил Фильчаков.
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Следователи собрали на фигурантов доказательную базу и провели необходимые экспертизы. А после этого сообщили двоим идентифицированным российским оккупантам о подозрении в нарушение законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
«В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению обоих рашистов к ответственности. Служба безопасности Украины отмечает неотвратимость наказания за преступления против украинцев», — подчеркнул спикер УСБУ в Харьковской области.
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: военное преступление, ВС РФ, новости Харькова, подозрение, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 17:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ вместе со следователями прокуратуры собрала доказательства военных преступлений, совершенных двумя российскими оккупантами, во время повторного наступления ВС РФ на Харьковскую область. Им заочно сообщили о подозрении".