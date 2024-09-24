СБУ назвала імена військових ЗС РФ, які знущалися з полонених під Харковом

СБУ разом зі слідчими прокуратури зібрала докази воєнних злочинів, які скоїли два російських окупанти під час повторного наступу ЗС РФ на Харківську область. Їм заочно повідомили про підозру.

“Цього разу йдеться про окупантів: Олексія Кіпріна – командира 3-ї стрілецької роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії збройних сил рф; Олексія Кучманова – старшого стрільця 2-го взводу 3-ї стрілецької роти вищезазначеного військового з’єднання країни-агресора. У травні-червні цього року обидва фігуранти брали участь у повторному наступі рашистів на Харків”, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За інформацією слідства, під час боїв у районі селища Стариця ці військові разом із трьома спільниками взяли в полон чотирьох українських воїнів. Конвоюючи захисників України, окупанти били їх, збивали з ніг, а також імітували страту, стріляючи поруч із головою. Крім того, знущалися і психологічно, зокрема, змушуючи співати гімн СРСР. Воєнний злочин росіяни власноруч задокументували та опублікували.

“Усі тортури Кіпрін фіксував на камеру свого мобільного телефону, а потім виклав це відео в інтернет”, – зазначив Абдула.

Кадри із цього відео, а також коментар до нього керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова опублікувала пресслужба прокуратури.

“На початку червня цього року під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з чотирма українськими військовими з боку окупантів на Харківському напрямку. Прокурори одразу зреагували на це відео та внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни. За три місяці копіткої роботи прокурори разом зі співробітниками СБУ в Харківській області провели необхідний комплекс слідчих дій. Було встановлено місце та час чинення даного злочину”, – відзначив Фільчаков.

Слідчі зібрали на фігурантів доказову базу та провели необхідні експертизи. А після цього повідомили двом ідентифікованим російським окупантам про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

“Наразі тривають комплексні заходи для притягнення обох рашистів до відповідальності. Служба безпеки України наголошує на невідворотності покарання за злочини проти українців”, – підкреслив спікер УСБУ в Харківській області.