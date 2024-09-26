Три трамвая сегодня в Харькове изменят свои маршруты
Сегодня с 09:30 до 16:00 движение трамваев на участке от площади Защитников Украины до улицы Академика Павлова будет прекращено, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Из-за этого на несколько часов они изменят маршруты.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом трамвайного пути», уточнили в мэрии.
Трамваи в это время будут курсировать так:
№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергеевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова (в обратном направлении: ул. Кошкина) — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602 микрорайон»;
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602 микрорайон»;
в обратном направлении: разворотный круг «602 микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — ул. Полевая — ул. Добровольцев — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — пр. Байрона — разворотный круг «Ул Одесская»;
№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова (в обратном направлении: ул. Кошкина) — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: маршрут, ремонт, трамваи, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 09:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня 09:30 до 16:00 движение трамваев на участке от площади Защитников Украины до улицы Академика Павлова будет прекращено, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Из-за этого на несколько часов они изменят маршруты. ".