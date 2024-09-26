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Три трамваї сьогодні в Харкові змінять свої маршрути

Суспільство 09:29   26.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Три трамваї сьогодні в Харкові змінять свої маршрути

Сьогодні з 09:30 до 16:00 рух трамваїв на ділянці від площі Захисників України до вулиці Академіка Павлова буде припинено, повідомили у пресслужбі Харківської міськради. Через це на кілька годин вони змінять маршрути. 

“Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії”, уточнили в мерії.

Трамваї в цей час курсуватимуть так:

№6: розворотне   коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон»;
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон»;
у зворотному напрямку: розворотне коло  «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона –  розворотне коло  «Вул. Одеська»;
№27: розворотне коло  «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників –  розворотне коло  «Салтівське».

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 09:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні 09:30 до 16:00 рух трамваїв на ділянці від площі Захисників України до вулиці Академіка Павлова буде припинено, повідомили у пресслужбі Харківської міськради. Через це на кілька годин вони змінять маршрути. ".