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Головні новини Харкова 26 вересня: РФ вдарила по області, є поранений

Україна 09:08   26.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Головні новини Харкова 26 вересня: РФ вдарила по області, є поранений Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:08

Генштаб повідомив про 13 боїв на Харківщині за добу

У ранковому зведенні за 26 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківському та Куп’янському напрямку.

На півночі Харківської області ворог атакував тричі. Як повідомляють у Генштабі, ворог намагався наступати в районі Вовчанська та Тихого.

“На Куп’янському напрямку за добу сталося 10 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової”, – уточнили в Генштабі.

Ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Приколотне, Вовчанськ, Першотравневе та Червоний Став.

08:48

Синєгубов: вранці РФ обстріляла Богодухівський район, є постраждалий

Близько 07:00 армія РФ обстріляла село Івашки у Богодухівському районі. Наразі відомо про одного постраждалого.

Крім того, напередодні ворог ударив по Куп’янському району.

“23:03 Куп’янський р-н, Вільхуватська ТГ, с. Приколотне. Внаслідок авіаційного удару горіла трава на площі 400 м.кв. Пошкоджено вікна, дах житлового будинку, покрівлю складської будівлі”, – поінформував Синєгубов.

Також він повідомив про обстріли регіону за добу.

08:23

Пожежі в екосистемах Харківщини: 50 загорянь було за добу

Загалом на Харківщині виникло 50 пожеж у природних екосистемах, площею близько 40 га, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Близько 14:40 виникла лісова пожежа площею 15 га у Сенківському лісництві поблизу села Богуславка Борівської громади. Пізніше на території цієї громади обстрілом було пошкоджено цивільне підприємство. Вже близько 23:00 окупанти вдарили по селищу Приколотне Вільхуватської громади. Пошкодження отримали лінії електропередач, залізничних колій, житлових та інших будівель”, – повідомили у ДСНС.

Також рятувальники виїжджали гасити вогонь через “прильоти” в Ізюмському та Куп’янському районі. А за добу працівники ДСНС ліквідували в області 59 пожеж.

07:02

Вночі над Харківщиною літали КАБи та БПЛА, ворог запускав балістику із Криму

Тривога у Харкові та області пролунала о 22:29. А невдовзі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБів. 

Відбій пролунав за годину, о 23:26. А вже о 00:19 тривогу відновили. Цього разу – через загрозу застосування БПЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

О 00:59 дали відбій, а о 02:39 тривогу увімкнули знову. Причина – загроза балістичного удару із Криму.

О 03:11 небезпека минула. Проте о 04:13 ворог знову запустив на область КАБи, пролунала тривога.

Відбій дали о 06:40.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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