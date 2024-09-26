Генштаб повідомив про 13 боїв на Харківщині за добу

У ранковому зведенні за 26 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківському та Куп’янському напрямку.

На півночі Харківської області ворог атакував тричі. Як повідомляють у Генштабі, ворог намагався наступати в районі Вовчанська та Тихого.

“На Куп’янському напрямку за добу сталося 10 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової”, – уточнили в Генштабі.

Ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Приколотне, Вовчанськ, Першотравневе та Червоний Став.

Також у ГШ оновили статистику втрат ворога.