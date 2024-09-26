Генштаб повідомив про 13 боїв на Харківщині за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні за 26 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківському та Куп’янському напрямку.
На півночі Харківської області ворог атакував тричі. Як повідомляють у Генштабі, ворог намагався наступати в районі Вовчанська та Тихого.
“На Куп’янському напрямку за добу сталося 10 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової”, – уточнили в Генштабі.
Ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Приколотне, Вовчанськ, Першотравневе та Червоний Став.
Також у ГШ оновили статистику втрат ворога.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, наступ, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 09:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 26 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківському та Куп’янському напрямку.".