Генштаб сообщил о 13 боях на Харьковщине за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
В утренней сводке за 26 сентября Генштаб ВСУ сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлении.
На севере Харьковской области враг атаковал трижды. Как сообщают в Генштабе, враг пытался наступать в районе Волчанска и Тихого.
«На Купянском направлении в сутки произошло 10 штурмов противником наших позиций возле Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой», – уточнили в Генштабе.
Враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Приколотное, Волчанск, Першотравневое и Червоный Став.
Также в ГШ обновили статистику потерь врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, наступ, наступление, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 09:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 26 сентября Генштаб ВСУ сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлении.".