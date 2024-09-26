Генштаб сообщил о 13 боях на Харьковщине за сутки

В утренней сводке за 26 сентября Генштаб ВСУ сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлении.

На севере Харьковской области враг атаковал трижды. Как сообщают в Генштабе, враг пытался наступать в районе Волчанска и Тихого.

«На Купянском направлении в сутки произошло 10 штурмов противником наших позиций возле Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой», – уточнили в Генштабе.

Враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Приколотное, Волчанск, Першотравневое и Червоный Став.

Также в ГШ обновили статистику потерь врага.