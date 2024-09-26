Главные новости Харькова 26 сентября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:02
Ночью над Харьковщиной летали КАБы и БПЛА, враг запускал баллистику из Крыма
Тревога в Харькове и области прозвучала в 22:29. А вскоре начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о пусках вражеских КАБов.
Отбой прозвучал через час, в 23:26. А уже в 00:19 тревогу возобновили. На этот раз – из-за угрозы применения БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В 00:59 дали отбой, а в 02:39 тревогу включили вновь. Причина – угроза баллистического удара из Крыма.
В 03:11 опасность миновала. Однако в 04:13 враг опять запустил по области КАБы, прозвучала тревога.
Отбой дали в 06:40.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 07:01;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".