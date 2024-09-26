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ОТГВ «Харьков»: в Волчанске РФ строит туннели, у Глубокого минирует территории

Украина 10:41   26.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: в Волчанске РФ строит туннели, у Глубокого минирует территории Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков» в сводке за 26 сентября. 

По данным ВСУ, в районе Глубокого враг дистанционно минирует территории при помощи БПЛА. А около Старицы армия РФ пытается укрепить свои позиции – устанавливает новые инженерные ограждения и проводит логистическое обеспечение.

Тем временем в Волчанске оккупанты усилили воздушную разведку.

«Враг осуществляет единичные перемещения личного состава для пополнения текущих потерь. Отмечено проведение инженерных работ по обустройству противником тоннелей для скрытого перемещения между соседними домами», – рассказали в ОТГВ «Харьков».

Потери врага: 52 убитых, 84 раненых. Кроме того, ВСУ уничтожили 84 единицы вооружения и техники: пять танков, шесть артсистем, 14 авто, 2 средства ПВО, 40 БПЛА. Также РФ лишилась 47 укрытий, два места для хранения БК и пункт хранения ГСМ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 10:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков» в сводке за 26 сентября. ".