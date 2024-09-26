ОТУВ “Харків”: у Вовчанську РФ будує тунелі, біля Глибокого – мінує території
Про ситуацію на фронті на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ “Харків” у зведенні за 26 вересня.
За даними ЗСУ, в районі Глибокого ворог дистанційно мінує території за допомогою БПЛА. А біля Стариці армія РФ намагається зміцнити свої позиції – встановлює нові інженерні огорожі та проводить логістичне забезпечення.
Тим часом у Вовчанську окупанти посилили повітряну розвідку.
“Ворог здійснює поодинокі переміщення особового складу для поповнення поточних втрат. Зазначено проведення інженерних робіт з облаштування противником тунелів для прихованого переміщення між сусідніми будинками”, – розповіли в ОТУВ “Харків”.
Втрати ворога: 52 вбитих, 84 поранених. Крім того, ЗСУ знищили 84 одиниці озброєння та техніки: п’ять танків, шість артсистем, 14 авто, 2 засоби ППО, 40 БПЛА. Також РФ втратила 47 укриттів, два місця для зберігання БК та пункт зберігання ПММ.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 10:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ “Харків” у зведенні за 26 вересня. ".