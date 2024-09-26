В Харькове до 9 октября перекроют ул. Дмитриевскую: автобусы поменяют маршруты
Фото: Харьковский горсовет
Из-за проведения аварийных работ на газопроводе, движение транспорта по улице Дмитриевской будет запрещено до девятого октября. Как уточнили в Харьковском горсовете, перекроют участок от улицы Благовещенской до улицы Кацарской.
«Объехать закрытый участок можно по улицам Рождественской, Коцарской, Чеботарской, Зброярской и др.», – сообщили в мэрии.
В течение двух недель автобусы будут курсировать по таким маршрутам:
№57е: пр. Дзюбы — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Дудинской — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — ул. Благовещенская — ул. Рождественская — ул. Коцарская — ул. Дмитриевская — ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»);
в обратном направлении: ул. Чеботарская — ул. Зброярская — ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;
№67: ст. м. «Холодная гора» — ул. Полтавский Шлях — ул. Петра Болбочана (в обратном направлении: ул. Дудинской) — Григорьевское шоссе — ул. Грушевского — ул. Баварская — пер. Коробейницкий — ул. Валерия Романовского — ул. Семинарская — ул. Большая Гончаровская — бул. Гончаровский — ул. Зброярская — ул. Благовещенская — ул. Рождественская — ул. Коцарская — ул. Дмитриевская — ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»);
в обратном направлении: ул. Чеботарская — ул. Зброярская — бул. Гончаровский и далее по маршруту;
№109е: ул. Бугрименко (Лидное) — ул. Лекторская — ул. Академика Грищенко — ул. Лирическая — ул. Чехова — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Дудинской — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — ул. Благовещенская — ул. Рождественская — ул. Коцарская — ул. Дмитриевская — ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»);
в обратном направлении: ул. Чеботарская — ул. Зброярская — ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: автобусы, перекроют, ремонт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 11:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за проведения аварийных работ на газопроводе, движение транспорта по улице Дмитриевской будет запрещено до девятого октября. Как уточнили в Харьковском горсовете, перекроют участок от улицы Благовещенской до улицы Кацарской. ".