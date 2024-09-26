Live
  • Чт 26.09.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 41.26
  • EUR 46.2

У Харкові до 9 жовтня перекриють вул. Дмитрівську: автобуси змінять маршрути

Суспільство 11:00   26.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові до 9 жовтня перекриють вул. Дмитрівську: автобуси змінять маршрути

Через аварійні роботи на газопроводі рух транспорту по вулиці Дмитрівській буде заборонено до дев’ятого жовтня. Як уточнили у Харківській міськраді, перекриють ділянку від вулиці Благовіщенської до вулиці Кацарської. 

“Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Різдвяною, Коцарською, Чоботарською, Зброярською та ін. “, – повідомили у мерії.

Протягом двох тижнів автобуси курсуватимуть такими маршрутами:

№57е: пр. Дзюби – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – вул. Благовіщенська – вул. Різдвяна – вул. Коцарська – вул. Дмитрівська – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);
 у зворотному напрямку: вул. Чоботарська – вул. Зброярська – вул. Полтавський Шлях і далі за маршрутом;

№67: ст. м. «Холодна гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана (у зворотному напрямку: вул. Дудинської) – Григорівське шосе – вул. Грушевського – вул. Баварська – пров. Коробейницький – вул. Валерія Романовського – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – вул. Різдвяна – вул. Коцарська – вул. Дмитрівська – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);
 у зворотному напрямку: вул. Чоботарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський і далі за маршрутом;

№109е: вул. Бугрименка (Лідне) – вул. Лекторська – вул. Академіка Грищенка – вул. Лірична – вул. Чехова – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – вул. Благовіщенська – вул. Різдвяна – вул. Коцарська – вул. Дмитрівська – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);
у зворотному напрямку: вул. Чоботарська – вул. Зброярська – вул. Полтавський Шлях і далі за маршрутом.

Читайте також: Три трамваї сьогодні у Харкові змінять свої маршрути

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові вранці збили пішохода: подробиці ДТП (фото)
У Харкові вранці збили пішохода: подробиці ДТП (фото)
26.09.2024, 12:16
Із танків ворог обстріляв Золочівську громаду: є поранений та руйнування
Із танків ворог обстріляв Золочівську громаду: є поранений та руйнування
26.09.2024, 09:55
У Харкові до 9 жовтня перекриють вул. Дмитрівську: автобуси змінять маршрути
У Харкові до 9 жовтня перекриють вул. Дмитрівську: автобуси змінять маршрути
26.09.2024, 11:00
Робота в Харкові та області: кому готові платити 60 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: кому готові платити 60 тисяч гривень
26.09.2024, 11:50
Новий герб Златопільської громади можуть створити її мешканці: як взяти участь
Новий герб Златопільської громади можуть створити її мешканці: як взяти участь
26.09.2024, 11:32
Курс на Старокостянтинів – ЗС РФ атакують “Кинджалами” (оновлено)
Курс на Старокостянтинів – ЗС РФ атакують “Кинджалами” (оновлено)
26.09.2024, 11:40

Новини за темою:

12:07
У четвер в Харкові перекриють вулицю: автобуси змінять маршрути
12:18
500 млн грн – на укриття, 63 млн – на автобуси: що отримають школи Харківщини
08:02
Через нестачу електроенергії змінили рух транспорту в Харкові: що курсує
10:04
Тролейбуси і трамваї в Харкові поки запускати не будуть – міськрада
19:36
Який громадський транспорт працюватиме в Харкові в понеділок – дані мерії

Ви читали новину: «У Харкові до 9 жовтня перекриють вул. Дмитрівську: автобуси змінять маршрути»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 11:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через аварійні роботи на газопроводі рух транспорту по вулиці Дмитрівській буде заборонено до дев’ятого жовтня. Як уточнили у Харківській міськраді, перекриють ділянку від вулиці Благовіщенської до вулиці Кацарської. ".