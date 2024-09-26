У Харкові до 9 жовтня перекриють вул. Дмитрівську: автобуси змінять маршрути

Через аварійні роботи на газопроводі рух транспорту по вулиці Дмитрівській буде заборонено до дев’ятого жовтня. Як уточнили у Харківській міськраді, перекриють ділянку від вулиці Благовіщенської до вулиці Кацарської.

“Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Різдвяною, Коцарською, Чоботарською, Зброярською та ін. “, – повідомили у мерії.

Протягом двох тижнів автобуси курсуватимуть такими маршрутами: