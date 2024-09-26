У Харкові до 9 жовтня перекриють вул. Дмитрівську: автобуси змінять маршрути
Через аварійні роботи на газопроводі рух транспорту по вулиці Дмитрівській буде заборонено до дев’ятого жовтня. Як уточнили у Харківській міськраді, перекриють ділянку від вулиці Благовіщенської до вулиці Кацарської.
“Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Різдвяною, Коцарською, Чоботарською, Зброярською та ін. “, – повідомили у мерії.
Протягом двох тижнів автобуси курсуватимуть такими маршрутами:
№57е: пр. Дзюби – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – вул. Благовіщенська – вул. Різдвяна – вул. Коцарська – вул. Дмитрівська – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);
у зворотному напрямку: вул. Чоботарська – вул. Зброярська – вул. Полтавський Шлях і далі за маршрутом;
№67: ст. м. «Холодна гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана (у зворотному напрямку: вул. Дудинської) – Григорівське шосе – вул. Грушевського – вул. Баварська – пров. Коробейницький – вул. Валерія Романовського – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – вул. Різдвяна – вул. Коцарська – вул. Дмитрівська – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);
у зворотному напрямку: вул. Чоботарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський і далі за маршрутом;
№109е: вул. Бугрименка (Лідне) – вул. Лекторська – вул. Академіка Грищенка – вул. Лірична – вул. Чехова – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – вул. Благовіщенська – вул. Різдвяна – вул. Коцарська – вул. Дмитрівська – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);
у зворотному напрямку: вул. Чоботарська – вул. Зброярська – вул. Полтавський Шлях і далі за маршрутом.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: автобусы, перекроют, ремонт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 11:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через аварійні роботи на газопроводі рух транспорту по вулиці Дмитрівській буде заборонено до дев’ятого жовтня. Як уточнили у Харківській міськраді, перекриють ділянку від вулиці Благовіщенської до вулиці Кацарської. ".