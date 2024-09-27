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Штурм РФ отбили в районе Песчаного, горела техника врага – Ахиллес и Бутусов

Общество 12:16   27.09.2024
Виктория Яковенко
Штурм РФ отбили в районе Песчаного, горела техника врага – Ахиллес и Бутусов скриншот

Вчера, 26 сентября, воины батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр отбили штурм оккупантов в районе Песчаного на Харьковщине. Кадры уничтожения вражеской техники опубликовал командир Юрий Федоренко.

«Батальон уничтожил и поразил 40 единиц военной техники. Уничтожено: 14 единиц. Из них: 5 БМП, 3 танка, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 «Урала», 1 «Буханка», 1 квадроцикл. Поражено: 26 единиц. Из них: 10 танков, 10 БМП, 1 БРЭМ, 3 МТЛБ, 1 БРЭМ, 1 «Урал», – написал Федоренко.

Украинский военный корреспондент, редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов отметил, что таким образом россияне пытались прорваться к реке Оскол.

«Это главное направление российского наступления под Купянском, до Оскола всего 1,5 км, и россияне предпринимают огромные усилия для прорыва. Однако российскую атаку разгромили ударными дронами», – подчеркнул Бутусов.

Видео: Юрий Федоренко

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 26 сентября, воины батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр отбили штурм оккупантов в районе Песчаного на Харьковщине. Кадры уничтожения вражеской техники опубликовал командир Юрий Федоренко.".