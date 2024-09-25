«Элитные» войска РФ нацелены на Купянск-Узловой и Боровую — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в большом обзоре планов ВС РФ на осень прокомментировал ситуацию на Купянском направлении.

Происходящее там Машовец рассмотрел в контексте задачи россиян относительно создания «санитарной зоны» в Харьковской области, в чем российской ГВ «Север» на Купянском направлении помогает ГВ «Запад».

«Учитывая, что часть войск из состава ГВ «Север» оперирует на Купянском направлении (ряд подразделений 25-й омсбр, из состава 6-й ОВА, действует по направлению Синьковка — Петропавловка, а также в направлении Таволжанка — Двуречная), во взаимодействии с формированиями 1-й ТА из состава ГВ «Запад», стоит также посмотреть на правый (северный) фланг ГВ «Запад», который, очевидно, своим наступлением в сторону Купянска-Узлового будет способствовать ГВ «Север» в выполнении его второй задачи (первой задачей ГВ «Север» Машовец считает «освобождение» Курской области — Ред.)», — пишет обозреватель.

По его информации, к реке Оскол в Купянском районе «упорно рвется» «1-я гвардейская танковая краснознаменная армия» в составе трех дивизий.

«Все «элитные», так сказать — «лучшие из худших». И вся эта орава сейчас нацелена на Купянск — Узловой и Боровую, — констатирует Машовец. — Самое интересное, что по этому делу, лучшие результаты демонстрируют не все эти «кантемировцы» и «таманцы», вместе с «ченстоховцами», которые и раньше неоднократно отгребали, а та, сравнительно небольшая, фигня «имени» 60-летия «совка» (27-я омсбр). В целом, понятно, что активные действия всей 1-й ТА противника на Купянском направлении, если будут достаточно удачными, окажут прямое и недвусмысленное негативное влияние на ситуацию непосредственно на Харьковском направлении. Причем, что характерно, судя по всему, особого ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО Усиления 1-й ТА не нужно… ее собственного УЖЕ СОЗДАНОГО резерва и резерва ее дивизий, а также, при острой необходимости — резерва ГВ «Запад», для этого — вполне хватит», — считает военный обозреватель.

Перечислив внушительный состав резервов врага, он предложил читателям самостоятельно сделать вывод о том, сможет ли танковая армия прорваться к Осколу и разбить плацдарм Сил обороны Украины на две части, а также — захватить Купянск-Узловой (или сам Купянск).