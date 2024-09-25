“Елітні” війська РФ націлені на Куп’янськ-Вузловий і Борову – Машовець
Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець у великому огляді планів ЗС РФ на осінь прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку.
Те, що там відбувалося, Машовець розглянув у контексті завдання росіян щодо створення “санітарної зони” в Харківській області, в чому російському УВ “Север” на Куп’янському напрямку допомагає УВ “Запад”.
“Зважаючи на те, що частина військ зі складу УВ “Север” оперує на Куп’янському напрямку (ряд підрозділів 25-ї омсбр, зі складу 6-ї ЗВА, діє у напрямку Синьківка – Петропавлівка, а також у напрямку Тавільжанка – Дворічна), у взаємодії із формуваннями 1-ї ТА зі складу УВ “Запад”, варто також, подивитись на правий (північний) фланг УВ “Запад”, який, очевидно, своїм наступом у бік Куп’янська-Вузлового буде сприяти УВ “Север” у виконанні його другого завдання… (першим завданням УВ “Север” Машовець вважає “звільнення” Курської області – Ред.)”, – пише оглядач.
За його інформацією, до річки Оскіл у Куп’янському районі “вперто рветься” “1-я гвардейская танковая краснознамённая армия” у складі трьох дивізій.
“Усі “елітні”, так би мовити – “луТшиє із худшиГ”… Й вся ця орава зараз націлена на Куп’янськ-Вузловий і Борову… Найцікавіше, що у цій справі, найкращі результати демонструють не всі ці “кантемировцы” й “таманцы”, разом із “ченстоховцами”, які й раніше неодноразово відгрібали, а ота, порівняно невелика, фігня “імені” 60-річчя “совка” (27-ма омсбр). А загалом, зрозуміло, що активні дії всієї 1-ї ТА противника на Куп’янському напрямку, якщо будуть достатньо вдалими, здійснять прямий й недвозначний негативний вплив на ситуацію безпосередньо на Харківському напрямку. Причому, що характерно, судячи зі всього, особливого ДОДАТКОВОГО підсилення 1-й ТА й не потрібно… її власного ВЖЕ СТВОРЕНОГО резерву та резерву її дивізій, а також, при гострій потребі – резерву УВ “Запад”, для цього – цілком вистачить“, – вважає військовий оглядач.
Перерахувавши значний склад резервів ворога, він запропонував читачам самостійно зробити висновок щодо того, чи зможе танкова армія прорватися до Осколу та розбити плацдарм Сил оборони України на дві частини, а також – захопити Куп’янськ-Вузловий (або сам Куп’янськ).
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець у великому огляді планів ЗС РФ на осінь прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку".