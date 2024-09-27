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Штурм РФ відбили в районі Піщаного, знищена техніка ворога – Ахіллес і Бутусов

Суспільство 12:16   27.09.2024
Вікторія Яковенко
Штурм РФ відбили в районі Піщаного, знищена техніка ворога – Ахіллес і Бутусов скриншот

Учора, 26 вересня, воїни батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр відбили штурм окупантів в районі Піщаного на Харківщині. Кадри знищення ворожої техніки опублікував командир Юрій Федоренко.

«Батальйон знищив та уразив 40 одиниць військової техніки. Знищено: 14 одиниць. З них: 5 БМП, 3 танки, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 «Урали», 1 «Буханка», 1 квадроцикл. Уражено: 26 одиниць. З них: 10 танків, 10 БМП, 1 БРЕМ, 3 МТЛБ, 1 БРЕМ, 1 «Урал», – написав Федоренко.

Український військкор, редактор «Цензор. НЕТ» Юрій Бутусов зазначив, що таким чином росіяни намагалися прорватися до річки Оскіл.

«Це головний напрямок російського наступу під Куп’янськом, до Оскола лише 1,5 км, і росіяни роблять величезні зусилля для прориву. Проте російську атаку розгромили ударними дронами», – підкреслив Бутусов.

Відео: Юрій Федоренко

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 12:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора, 26 вересня, воїни батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр відбили штурм окупантів в районі Піщаного на Харківщині. Кадри знищення ворожої техніки опублікував командир Юрій Федоренко.".