ВС РФ сегодня штурмовали Волчанск, на Купянщине идут бои – Генштаб

Сегодня, 27 сентября, на Харьковском направлении оккупанты дважды пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Волчанска, украинские войска отбили атаки россиян, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник штурмовал шесть раз в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские воины держат оборону, ситуация контролируется. Четыре боя еще продолжаются.