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ВС РФ сегодня штурмовали Волчанск, на Купянщине идут бои – Генштаб

Общество 16:53   27.09.2024
Виктория Яковенко
ВС РФ сегодня штурмовали Волчанск, на Купянщине идут бои – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 27 сентября, на Харьковском направлении оккупанты дважды пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Волчанска, украинские войска отбили атаки россиян, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник штурмовал шесть раз в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские воины держат оборону, ситуация контролируется. Четыре боя еще продолжаются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 27 сентября, на Харьковском направлении оккупанты дважды пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Волчанска, украинские войска отбили атаки россиян, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".