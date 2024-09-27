ВС РФ сегодня штурмовали Волчанск, на Купянщине идут бои – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня, 27 сентября, на Харьковском направлении оккупанты дважды пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Волчанска, украинские войска отбили атаки россиян, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении противник штурмовал шесть раз в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские воины держат оборону, ситуация контролируется. Четыре боя еще продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, рф, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 27 сентября, на Харьковском направлении оккупанты дважды пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Волчанска, украинские войска отбили атаки россиян, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".