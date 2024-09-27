ЗС РФ сьогодні штурмували Вовчанськ, на Куп’янщині йдуть бої – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 27 вересня, на Харківському напрямку окупанти двічі намагалися здійснити штурм оборонних рубежів у районі Вовчанська, українська війська відбили атаки росіян, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку противник штурмував шість разів у районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки та Лозової. Українські воїни тримають оборону, ситуація контрольована. Чотири бої ще триває.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, рф, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 27 вересня, на Харківському напрямку окупанти двічі намагалися здійснити штурм оборонних рубежів у районі Вовчанська, українська війська відбили атаки росіян, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".