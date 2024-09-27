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ЗС РФ сьогодні штурмували Вовчанськ, на Куп’янщині йдуть бої – Генштаб

Суспільство 16:53   27.09.2024
Вікторія Яковенко
ЗС РФ сьогодні штурмували Вовчанськ, на Куп’янщині йдуть бої – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 27 вересня, на Харківському напрямку окупанти двічі намагалися здійснити штурм оборонних рубежів у районі Вовчанська, українська війська відбили атаки росіян, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку противник штурмував шість разів у районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки та Лозової. Українські воїни тримають оборону, ситуація контрольована. Чотири бої ще триває.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 27 вересня, на Харківському напрямку окупанти двічі намагалися здійснити штурм оборонних рубежів у районі Вовчанська, українська війська відбили атаки росіян, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".