ЗС РФ сьогодні штурмували Вовчанськ, на Куп’янщині йдуть бої – Генштаб

Сьогодні, 27 вересня, на Харківському напрямку окупанти двічі намагалися здійснити штурм оборонних рубежів у районі Вовчанська, українська війська відбили атаки росіян, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку противник штурмував шість разів у районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки та Лозової. Українські воїни тримають оборону, ситуація контрольована. Чотири бої ще триває.